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56 минут назад

Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год на Украине

Газета.Ru

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов выступил против затухания огня в стране на Новый год, передает РИА Новости.

На Украине прокомментировали временное прекращение огня на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от украинские власти никаких предложений по рождественскому или новогоднему перемирию российской стороне не передавали.

По мнению Громова, полное прекращение огня на Украине будет возможно только тогда, «когда ни одного оккупанта на останется на земле»

12 декабря в обращении к главам стран G7 украинский президент Владимир Зеленский призвал Москву вывести войска в преддверии новогодних праздников.

«Я предлагаю России сделать конкретный и значимый шаг к дипломатическому урегулированию, о котором так регулярно упоминает Москва. Очень скоро у нас будут праздники, отмечаемые миллиардами людей. Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю», — заявил украинский лидер.

Армия,Алексей Громов,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Генштаб,
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