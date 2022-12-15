На Украине прокомментировали временное прекращение огня на Новый год

«Я предлагаю России сделать конкретный и значимый шаг к дипломатическому урегулированию, о котором так регулярно упоминает Москва. Очень скоро у нас будут праздники, отмечаемые миллиардами людей. Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю», — заявил украинский лидер.