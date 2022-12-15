На Украине анонсировали зимнее наступление

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны продолжат боевые действия зимой. Об этом сообщает Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», - заявил министр.

По его словам, запасы зимнего снаряжения Украины в три раза превышают критический уровень.

«Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее влажной», - подчеркнул Резников.

Однако ВСУ зависят от содержания западных поставок оружия, а больше всего украинская армия сейчас нуждается в ПВО, высокоточных наступательных средствах и наступательных средствах всех типов, подчеркивает Newsweek.

Средства противовоздушной обороны Украины в основном состоят из советских систем «Бук» и С-300, ракеты для которых можно получить только в России.

«После того, как у нас закончатся запасы этих ракет, наши системы "Бук" и С-300 станут абсолютно бесполезными», - заявил журналу советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

США ранее пообещали ускорить доставку Украине систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS. Геращенко заявил, что Киев действительно начал получать батареи NASAMS и зенитно-ракетные комплексы HAWK, но «нужно больше систем и больше боеприпасов».