На Украине анонсировали зимнее наступление

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны продолжат боевые действия зимой. Об этом сообщает Newsweek.
«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», - заявил министр.
По его словам, запасы зимнего снаряжения Украины в три раза превышают критический уровень.
«Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее влажной», - подчеркнул Резников.
Однако ВСУ зависят от содержания западных поставок оружия, а больше всего украинская армия сейчас нуждается в ПВО, высокоточных наступательных средствах и наступательных средствах всех типов, подчеркивает Newsweek.
Средства противовоздушной обороны Украины в основном состоят из советских систем «Бук» и С-300, ракеты для которых можно получить только в России.
«После того, как у нас закончатся запасы этих ракет, наши системы "Бук" и С-300 станут абсолютно бесполезными», - заявил журналу советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
США ранее пообещали ускорить доставку Украине систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS. Геращенко заявил, что Киев действительно начал получать батареи NASAMS и зенитно-ракетные комплексы HAWK, но «нужно больше систем и больше боеприпасов».
По его словам, Украине пообещали восемь систем NASAMS, тогда как стране необходимо 60-70.