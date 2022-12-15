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17 минут назад

Глава МО Британии не исключил поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow

Газета.Ru

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность поставок Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Он заявил об этом в интервью радиостанции Times Radio.

Глава МО Британии не исключил поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ракеты Storm Shadow, если их предложить Украине, значительно увеличат ее возможности», — сказал министр

Он пояснил, что виды оружия будут выбраны с учетом нужд и технических возможностей Украины.

По словам Уоллеса, Британии также следует пополнить собственные запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и оружия на Украину.

«Мы не пытаемся атаковать Россию. Наша работа состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя», — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны Британии подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения.

Армия,Бен Уоллес,
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