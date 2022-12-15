МО РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщает, что российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины восстановить силы в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой народной республики.

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В результате на данном направлении ВСУ в течение суток потеряли 30 бойцов (погибшие и раненные), а также бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении ударами российской авиации и огнем артиллерии поражены резервы украинских сил в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.