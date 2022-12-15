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37 минут назад

Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны России сообщает, что российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины восстановить силы в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой народной республики.

МО РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В результате на данном направлении ВСУ в течение суток потеряли 30 бойцов (погибшие и раненные), а также бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении ударами российской авиации и огнем артиллерии поражены резервы украинских сил в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

В районе населенного пункта Павловка ДНР российские войска нашли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В течение суток украинская сторона на этом направлении потеряла до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

Армия,СВО,Минобороны России,
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