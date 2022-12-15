МО РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР

Министерство обороны России сообщает, что российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины восстановить силы в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой народной республики.
В результате на данном направлении ВСУ в течение суток потеряли 30 бойцов (погибшие и раненные), а также бронетранспортер и два автомобиля.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ударами российской авиации и огнем артиллерии поражены резервы украинских сил в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.
В районе населенного пункта Павловка ДНР российские войска нашли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В течение суток украинская сторона на этом направлении потеряла до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.