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33 минуты назад

Российская авиация в воздушном бою сбила самолет и вертолет ВСУ

Lenta.ruиещё 4

Российская авиация уничтожила в воздушном бою в районе Яблоневки истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении в воздушном бою МиГ-29 ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что истребители Воздушно-космических сил России также сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 11 беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское в ДНР, а также возле Садового и Семеновки в Запорожской области.

Армия,Игорь Конашенков,
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