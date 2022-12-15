Конашенков заявил об уничтожении в воздушном бою МиГ-29 ВСУ

Российская авиация уничтожила в воздушном бою в районе Яблоневки истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он добавил, что истребители Воздушно-космических сил России также сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР).