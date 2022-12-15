На Украине анонсировали зимнее наступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.
«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — заявил Резников.
По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.
«Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — добавил он.
При этом в издании отмечают, что скорость украинского контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия.
Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинская армия на данный момент располагает некоторыми силами и средствами для локальных прорывов, но позже ее «желания могут разойтись с возможностями».