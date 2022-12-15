На Украине анонсировали зимнее наступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — заявил Резников.

По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

«Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — добавил он.

При этом в издании отмечают, что скорость украинского контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия.