В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
13 минут назад

На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300

Lenta.ru

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко посетовал на ограниченность запасов украинских боеприпасов для средств противовоздушной обороны (ПВО). Свою обеспокоенность он выразил в интервью порталу Newsweek.

На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Геращенко обратил внимание, что ракеты для находящихся на вооружении у Киева зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и С-300 производятся только в России и «по понятным причинам не доступны для покупки на мировом рынке».

«После того, как у нас закончатся запасы этих ракет, наши системы «Бук» и С-300 станут абсолютно бесполезными для защиты нашего неба», — заявил он, указав на то, что Украине требуется дополнительная военная помощь от США.

Ранее об истощении запасов вооружений на фоне конфликта с Россией писало издание Financial Times. По словам представителей украинской армии, речь идет, в частности, о боекомплектах и запчастях для ЗРК С-300 и «Бук», которые составляют основу украинской ПВО.

Армия,Антон Геращенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители