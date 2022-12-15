На Украине обеспокоились запасом ракет для «Бука» и С-300

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко посетовал на ограниченность запасов украинских боеприпасов для средств противовоздушной обороны (ПВО). Свою обеспокоенность он выразил в интервью порталу Newsweek.

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Геращенко обратил внимание, что ракеты для находящихся на вооружении у Киева зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и С-300 производятся только в России и «по понятным причинам не доступны для покупки на мировом рынке».

«После того, как у нас закончатся запасы этих ракет, наши системы «Бук» и С-300 станут абсолютно бесполезными для защиты нашего неба», — заявил он, указав на то, что Украине требуется дополнительная военная помощь от США.