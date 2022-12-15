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28 минут назад

«Часового» НАТО заметили у границы Белоруссии и Украины

Lenta.ru

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО был зафиксирован над территорией Польши. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

«Часового» НАТО заметили у границы Белоруссии и Украины
Фото: WikipediaWikipedia

Согласно его информации, Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO 01, зарегистрированный в Люксембурге, вылетел с авиабазы альянса в немецком городе Гайленкирхен и проследовал в восточном направлении, некоторое время двигаясь с выключенным транспондером.

Позднее воздушное судно вновь было замечено в небе над польской территорией, в 12:30 по московскому времени приблизилось к белорусско-украинской границе и начало кружить в районе Люблина и Бреста.

Flightradar

На указанном участке также был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 — его маршрут пролегал от авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца до северного польского города Ольштын, расположенного вблизи Калининградской области России.

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Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

12 декабря американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат был замечен в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 кружил вблизи берегов Крыма. Известно, что аппарат фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.

Армия,Boeing,
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