«Часового» НАТО заметили у границы Белоруссии и Украины

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО был зафиксирован над территорией Польши. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Согласно его информации, Boeing E-3A Sentry («Часовой») с позывным NATO 01, зарегистрированный в Люксембурге, вылетел с авиабазы альянса в немецком городе Гайленкирхен и проследовал в восточном направлении, некоторое время двигаясь с выключенным транспондером.

Позднее воздушное судно вновь было замечено в небе над польской территорией, в 12:30 по московскому времени приблизилось к белорусско-украинской границе и начало кружить в районе Люблина и Бреста.

Flightradar

На указанном участке также был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 — его маршрут пролегал от авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца до северного польского города Ольштын, расположенного вблизи Калининградской области России.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.