Запад подготовит европейцев к худшему сценарию украинского конфликта

« Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — сказано в материале.

Помимо этого, отмечается, что массовый поток украинских беженцев в Европу приведет к вывозу значительных средств, из-за чего может произойти обвал национальной валюты. Кроме того, украинская экономика может сократиться на пять процентов, увеличив 33-процентное падение.