ЕС расширит фонд оружия для Украины

Европейский союз (ЕС) расширит Европейский фонд мира, который финансирует поставки оружия на Украину, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня будет окончательно утверждено расширение Фонда мира на два миллиарда евро, чтобы увеличить поддержку Украины», — сказал он.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не прекратит военную помощь для Киева. По его словам, без оружия от ЕС военный конфликт закончится победой России.
До этого он рассказал об истощении европейских запасов военной техники. Глава евродипломатии объяснил, что украинский конфликт выявил проблемы из-за долго отсутствия должного финансирования военно-промышленного комплекса ЕС.