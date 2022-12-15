ЕС расширит фонд оружия для Украины

Европейский союз (ЕС) расширит Европейский фонд мира, который финансирует поставки оружия на Украину, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

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«Сегодня будет окончательно утверждено расширение Фонда мира на два миллиарда евро, чтобы увеличить поддержку Украины», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не прекратит военную помощь для Киева. По его словам, без оружия от ЕС военный конфликт закончится победой России.