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33 минуты назад

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

ТАСС

Ожесточенные бои идут на окраинах города Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
Фото: ТАССТАСС

"В Артемовске ситуация меняется. В плане того, что ребята <...>, которые там работают, неимоверными усилиями все же зажимают в клещи. Там фиксируем бои на окраинах, с разных сторон. Есть в окрестностях населенные пункты, при освобождении которых ситуация у противника ухудшится и в плане снабжения. Я не исключаю, что с учетом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник все же переместить в Артемовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдет и до полного окружения. Я этого не исключаю. Пока это не так, пока зажимаются в клещи. Но бои там очень ожесточенные, противник упирается, не считается со своими потерями", - сказал он в четверг в эфире Первого канала.

13 декабря Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины регулярно вводят новые резервы в бои под Артемовском, пытаются проводить контратаки, но безуспешно.

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что украинские военные уклоняются от выполнения приказов командования идти в контрнаступление под Артемовском. Также, по его информации, на данном участке ВСУ ежедневно теряет до батальона убитыми и раненными, а для компенсации потерь сюда ежедневно отправляют по 360-500 новых украинских бойцов.

Армия,Денис Пушилин,Андрей Марочко,Первый канал,
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