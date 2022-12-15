Отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой после удара российской артиллерии

Корреспондент РИА Новости рассказал, что отряд Вооруженных сил Украины сбежал с позицией под Марьинкой в Донецкой народной республике после того, как группа «Викинг» Западного военного округа ударила по противнику из артиллерийского орудия «Мста-Б».
Согласно кадрам, которые оказались в распоряжении агентства, тяжелые 152-миллиметровые снаряды поразили украинские позиции.
Бойцы «Викинга» рассказали, что несмотря на снаряды, падающие совсем рядом, украинские военнослужащие не уходят в укрытия, но продолжают бежать или просто брести.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобилизованные россияне в первом бою в Марьинке взяли в плен пятерых солдат ВСУ. Штурмовики-пехотинцы были мобилизованы из Ростовской области всего 1,5 месяца назад. Старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман рассказал, что украинцы были взяты в плен в районе города Марьинка.