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21 минуту назад

РИА Новости: отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой после удара российской артиллерии

Газета.Ruиещё 1

Корреспондент РИА Новости рассказал, что отряд Вооруженных сил Украины сбежал с позицией под Марьинкой в Донецкой народной республике после того, как группа «Викинг» Западного военного округа ударила по противнику из артиллерийского орудия «Мста-Б».

Отряд ВСУ сбежал с позиций под Марьинкой после удара российской артиллерии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно кадрам, которые оказались в распоряжении агентства, тяжелые 152-миллиметровые снаряды поразили украинские позиции.

Бойцы «Викинга» рассказали, что несмотря на снаряды, падающие совсем рядом, украинские военнослужащие не уходят в укрытия, но продолжают бежать или просто брести.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобилизованные россияне в первом бою в Марьинке взяли в плен пятерых солдат ВСУ. Штурмовики-пехотинцы были мобилизованы из Ростовской области всего 1,5 месяца назад. Старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман рассказал, что украинцы были взяты в плен в районе города Марьинка.

Армия,СВО,Минобороны России,
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