Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию

Российские военные при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении. Кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В публикации отмечается, что уничтоженная цель — РЛС 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на дистанциях до 400 километров.

Дрон «Ланцет» разработан российской компанией ZALA, входящей в концерн «Калашников», и используется как для нанесения ударов, так и для разведки на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас и удаляться в тыл противника на 40-70 км.