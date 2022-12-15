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53 минуты назад

Дрон-камикадзе "Ланцет" армии России уничтожил украинскую радиолокационную станцию

Газета.Ruиещё 2

Российские военные при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении. Кадры объективного контроля оказались в распоряжении РИА Новости.

Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что уничтоженная цель — РЛС 36д6-м1, способная обнаруживать и вести воздушные цели на дистанциях до 400 километров.

Дрон «Ланцет» разработан российской компанией ZALA, входящей в концерн «Калашников», и используется как для нанесения ударов, так и для разведки на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас и удаляться в тыл противника на 40-70 км.

До этого американское издание Forbes отмечало, что российские дроны-камикадзе «Ланцет», которые задействованы во время спецоперации, могут быть одними из наиболее эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил России.

Армия,СВО,Ижмаш,
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