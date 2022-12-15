В Госдуме предложили жесткий ответ за обстрел Донецка

На обстрел Донецка должен быть дан жесткий военный ответ — удар по Киеву. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

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По словам депутата, об ударах по мирным жителям речь не идет, их необходимо наносить по энергетической инфраструктуре. Нужно поражать и военные объекты, местоположение которых известно, добавил парламентарий.

Кроме того, оценку сегодняшним действиям украинской армии должны дать и другие страны. Для этого Швыткин предложил задействовать площадку Совета безопасности ООН.