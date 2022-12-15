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14 минут назад

В Госдуме предложили жесткий ответ за обстрел Донецка

Lenta.ru

На обстрел Донецка должен быть дан жесткий военный ответ — удар по Киеву. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

В Госдуме предложили жесткий ответ за обстрел Донецка
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата, об ударах по мирным жителям речь не идет, их необходимо наносить по энергетической инфраструктуре. Нужно поражать и военные объекты, местоположение которых известно, добавил парламентарий.

Кроме того, оценку сегодняшним действиям украинской армии должны дать и другие страны. Для этого Швыткин предложил задействовать площадку Совета безопасности ООН.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку из чешских реактивных систем залпового огня «Вампир». Обстрел Донецка украинской артиллерией 15 декабря стал самым мощным с 2014 года. ВСУ выпустили по городу 40 ракет.

Армия,Юрий Швыткин,Совбез ООН,Госдума,
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