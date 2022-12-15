Глава Николаевской администрации заявил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что несколько объектов областной инфраструктуры получили повреждения. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

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«Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры», — сообщил Ким.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Очаковской и Черноморской общине.

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В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.