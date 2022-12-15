Мобилизация: последние новости на сегодня 15 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 15 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что его сын, призванный во время частичной мобилизации, продолжает службу. Об этом сообщает ТАСС.

Аксенов подчеркнул, что его сын, отправившийся в армию в конце сентября, «как и все мобилизованные, отдает долг Родине». По словам главы Крыма, его сын, как и остальные, спрашивает, как долго все это продлится и когда закончится.

«А ответ один: закончится нашей победой, это принципиально», - заключил Аксенов.

В 2016 году глава Крыма рассказывал о службе своего сына в армии, тогда молодому человеку было 19 лет и он служил в военно-космических силах ВС РФ. Аксенов подчеркивал, что тот сам для себя принял решение отправиться в армию.

«Тяжелая тема»: Москалькова рассказала о жалобах на мобилизацию

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что даже после завершения частичной мобилизации связанные с ней жалобы продолжают приходить правозащитникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Москалькова назвала это «тяжелой темой», потому что, с одной стороны, есть государственная задача, а с другой - задача конкретного человека вырастить детей, которая «в общем-то и государственная задача». Омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарате стараются сделать все возможное для соблюдения закона и в то же время для того, «чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что местную Дубровскую швейную фабрику перепрофилировали под пошив одежды для мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС.

Богомаз заявил, что эта фабрика выполняет все задачи, которые ставят перед ней, в кратчайшие сроки. К примеру, на фабрике сшили восемь тысяч спальных мешков, которые были сразу же переданы мобилизованным, находящимся в регионе. Сейчас на предприятии шьют утепленные зимние костюмы из непромокаемой ткани, готово уже 500 таких комплектов. Богомаз отметил, что в пандемию на фабрике шили спецодежду для медиков.

Семьям мобилизованных помогут с газификацией

В Министерстве энергетики и тарифов Дагестана рассказали, что для семей мобилизованных в регионе введут новую меру поддержки - выплату на газификацию домов. Об этом сообщает ТАСС.