Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian.

«Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании.

Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США, касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия, необходимых для продолжения боевых действий, а также для оккупации Крымского полуострова.