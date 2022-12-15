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47 минут назад

The Guardian: военные США нервничают из-за планов Украины на Крым

Ura.Ru

Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian.

«Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании.

Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США, касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия, необходимых для продолжения боевых действий, а также для оккупации Крымского полуострова.

Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России.

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