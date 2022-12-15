Американские военные обеспокоены планами Украины забрать Крым у РФ. Об этом написали в The Guardian.
«Но разговоры о том, что 30-тысячный российский военный контингент будет выбит из Крыма, нервируют американских военных», — написали в издании.
Там уточнили, что дипломаты из Украины признают, что опасения США, касаемо эскалации сдерживают поставки артиллерийских орудий дальнего действия, необходимых для продолжения боевых действий, а также для оккупации Крымского полуострова.
Ранее представители украинской власти начали давать заявления о том, что ВСУ намерены захватить полуостров этой зимой. Однако на Западе не верят в то, что Киеву удастся забрать Крым у России.