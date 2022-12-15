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35 минут назад

Глава Крыма Аксенов заявил, что его мобилизованный сын продолжает службу

Газета.Ruиещё 1

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын, призванный в рамках частичной мобилизации, продолжает службу. Об этом Аксенов рассказал в интервью ТАСС.

Глава Крыма Аксенов заявил, что его мобилизованный сын продолжает службу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава полуострова подчеркнул, что его сын, как и все мобилизованные россияне, «отдает долг Родине».

«Как и все остальные, спрашивает: как долго все это, когда закончится. А ответ один: закончится нашей победой, это принципиально», — сказал он.

Ранее Сергей Аксенов назвал беспилотные летательные аппараты основной угрозой для Крыма. По словам чиновника, прилагаются максимальные усилия для обеспечения безопасности как со стороны правоохранителей, так и со стороны военных.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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