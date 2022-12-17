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29 минут назад

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по городу Счастье три ракеты из HIMARS

Газета.Ruиещё 2

Вооруженные силы Украины выпустили по городу Счастье в Луганской народной республике (ЛНР) три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по городу Счастье три ракеты из HIMARS
Фото: Lockheed MartinLockheed Martin

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Накануне при обстреле села Лантратовка в Троицком районе Луганской народной республики погибли 11 человек. В тот же день офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Сватово в Луганской народной республике.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Путин,
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