Спецоперация на Украине 15 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Самые свежие новости об СВО на сегодня 15 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что утром 15 декабря Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель представителя ДНР в СЦКК Наталья Шуткина рассказала, что по трем кварталам центра города, в том числе по Ворошиловскому и Киевскому районам, было выпущено 40 ракет из «Градов». По ее словам, повреждений много, так как застройка там плотная. Также Шуткина назвала атаку самым массовым одновременным применением оружия типа «Градов» по центру Донецка. Она отметила, что ВСУ обстреливают город с 27 ноября, но до этого речь шла о шести - восьми ракетах. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попадании снарядов в многоэтажки. В одной из них начался пожар, заявили ТАСС в донецкой администрации. Жертвами обстрелов стали пятеро местных жителей.

Утром в четверг, 15 декабря, в шести украинских областях была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

Режим тревоги действовал в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также СМИ сообщали о взрыве в городе Очаково Николаевской области. Десятого октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в ФСБ заявили, что теракты организовали украинские власти), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины. В стране начались массовые отключения электричества.

Советник главы Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне сжигают дома и занимаются мародерством в кафе, магазинах и торговых павильонах, чтобы «свести счеты» с местными жителями. Об этом сообщает ТАСС.

Малькевич назвал ситуацию в Херсоне близкой к гуманитарной катастрофе. По его словам, СБУ и связанные с ней формирования проводят в городе «фильтрационные мероприятия» под предлогом «разборок с коллаборантами». Малькевич заявил, что некоторым людям приходится бежать из Херсона, оставляя свои дома.

Офицер народной милиции ЛНР Леонид Марочкин заявил, что в зоне боевых действий активизировались украинские диверсанты. Об этом сообщает РИА Новости.