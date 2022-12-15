В ЛНР зафиксировали рост активности украинских диверсантов

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) фиксирует активизацию диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС в четверг сообщил офицер сил республики Андрей Марочко.
По его словам, разведка отмечает увеличение количества украинских диверсионных групп.
"Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня. Работают малыми группами - не более 10-12 человек", - сказал офицер.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове.