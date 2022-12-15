В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
41 минуту назад

Народная милиция ЛНР зафиксировала повышенную активность украинских диверсантов

ТАСС

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) фиксирует активизацию диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС в четверг сообщил офицер сил республики Андрей Марочко.

В ЛНР зафиксировали рост активности украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разведка отмечает увеличение количества украинских диверсионных групп.

"Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня. Работают малыми группами - не более 10-12 человек", - сказал офицер.

Мост прогнулся из-за взрыва возле Мелитополя

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове.

Армия,Андрей Марочко,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители