ДНР: удар по Донецку нанесен из чешских РСЗО

Удар по Донецку утром в четверг, 15 декабря, был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня «Град» (RM-70), которая подверглась модернизации и вооружена натовскими ракетами с улучшенной пробивной способностью. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали девять человек, включая одного ребенка.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что удар ВСУ стал самым массированным с 2014 года — украинские войска выпустили по центральным районам Донецка 40 ракет РСЗО.