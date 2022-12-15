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29 минут назад

Турция запланировала начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России

Lenta.ruиещё 3

Турция планирует начать наземное наступление на территорию Сирии против курдских боевиков «в любое время» вопреки запрету России и США. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Турция запланировала начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Вашингтон и Москва оказывают дипломатическое давление на Анкару. Однако, считают аналитики, оно не помешает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану начать новую военную кампанию.

«Этот регион является пограничным для Турции, и он расположен в тысячах километров от Америки, а также от России», — объяснил эксперт по внешней и оборонной политике Эзгюр Экси.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США проявить понимание в преддверии возможной военной операции Анкары в Сирии. Просьба прозвучала после того, как Вашингтон раскритиковал турецкие власти за подготовку к боевым действиям.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.

Армия,В мире,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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