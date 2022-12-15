В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Посольство обвинило США в провокации из-за передачи Patriot Украине

Lenta.ruиещё 3

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в провокации из-за возможной передачи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство обвинило США в провокации из-за передачи Patriot Украине
Фото: ТАССТАСС

Как отметили дипломаты, в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке ПВО.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнули они.

Однако США все глубже втягиваются в украинский конфликт, даже если не брать во внимание информацию о Patriot, добавили в посольстве. Там отметили, что растет поток вооружений в страну, расширяется подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), их снабжают разведданными. Кроме того, обсуждается отправка американских военных специалистов в зону боевых действий, а некоторые граждане США участвуют в конфликте в качестве наемников.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности», — заявили в дипмиссии, отметив, что ответственность за эскалацию лежит на США.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители