Посольство обвинило США в провокации из-за передачи Patriot Украине

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнули они.

Однако США все глубже втягиваются в украинский конфликт, даже если не брать во внимание информацию о Patriot, добавили в посольстве. Там отметили, что растет поток вооружений в страну, расширяется подготовка военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), их снабжают разведданными. Кроме того, обсуждается отправка американских военных специалистов в зону боевых действий, а некоторые граждане США участвуют в конфликте в качестве наемников.