США нашли доказательства «сделки» РФ и Ирана по передаче ракет

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48 минут назад

Белый дом: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет

Газета.Ruиещё 3

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

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Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию», — сказал он.

По его словам, США обеспокоены расширением российско-иранского военного сотрудничества.

Ранее власти Великобритания ввели новые санкции в отношении бизнесменов и чиновников Ирана по обвинению в их причастности к поставкам беспилотников в Россию. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Санкции коснулись компании Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Помимо того, ограничительные меры были введены в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоллы Мехраби и главы Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджеха Фарда.

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Россия и Иран отрицают военное сотрудничество между странами.

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