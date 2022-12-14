США нашли доказательства «сделки» РФ и Ирана по передаче ракет

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.
«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию», — сказал он.
По его словам, США обеспокоены расширением российско-иранского военного сотрудничества.
Ранее власти Великобритания ввели новые санкции в отношении бизнесменов и чиновников Ирана по обвинению в их причастности к поставкам беспилотников в Россию. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Санкции коснулись компании Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Помимо того, ограничительные меры были введены в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоллы Мехраби и главы Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджеха Фарда.
Россия и Иран отрицают военное сотрудничество между странами.