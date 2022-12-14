ВСУ нанесли ракетный удар по Каховке

Каховка в среду, 14 декабря, в очередной раз подверглась обстрелу со стороны ВСУ, рассказала администрация Каховского муниципального округа в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что украинские военные применили предположительно ракету «Ольха». В результате удара в двух жилых домах на улице Энтузиастов были выбиты окна.

В администрации призвали жителей города и округа временно эвакуироваться из опасного района.

Ранее власти сообщили, что пожилым жителям Херсонской области, покинувшим регион, не следует переживать из-за пенсий. Эвакуированные граждане, вне зависимости от места нахождения, по-прежнему будут получать денежные средства.