В Белом доме не подтвердили информацию о передачи ЗРК Patriot Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил сообщения о готовности США включить в будущий пакет военной помощи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон «определенно» поделится подробностями насчет содержимого будущего пакета военной помощи Украине, когда будет готов к этому.

Сообщения о передаче США Киеу ЗРК Patriot появились в американских СМИ неделю назад. При этом издания отмечали, что данное решение еще должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.