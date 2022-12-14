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6 минут назад

В Белом доме не подтвердили информацию о передачи ЗРК Patriot Украине

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил сообщения о готовности США включить в будущий пакет военной помощи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Белом доме не подтвердили информацию о передачи ЗРК Patriot Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон «определенно» поделится подробностями насчет содержимого будущего пакета военной помощи Украине, когда будет готов к этому.

Сообщения о передаче США Киеу ЗРК Patriot появились в американских СМИ неделю назад. При этом издания отмечали, что данное решение еще должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин.

ЗРК Patriot являются одним из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии. Комплексы существуют в различных вариантах и могут обладать дальностью от 30 до 160 километров.

Армия,Ллойд Остин,Джон Кирби,Пентагон,
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