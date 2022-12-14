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1 час назад

Стало известно, когда Байден одобрит передачу Киеву систем Patriot

Илья Родин

Глава США Джо Байден одобрит отправку комплексов Patriot киевским военным только после того, как Пентагон разъяснит все вопросы, касающиеся их обслуживания. Кроме того, потребуются консультации аналитиков о влиянии данного шага на боеготовность ВС Штатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Названо условие передачи Киеву систем Patriot
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Источник издания подчеркнул, что Байден согласует план передачи Киеву ракетных комплексов Patriot только после того, как Минобороны ответит на все вопросы о подготовке военных для использования ЗРК, обслуживании, о юридических аспектах передачи, а также влиянии этого на боеготовность США

Собеседник газеты уточнил, что подготовка украинских военных предположительно будет проходить в Германии. Он добавил, что обычно она занимает порядка шести месяцев.

В том случае, если поставки будут одобрены, вооружения поступят с одного из армейских складов, а не от какого-либо действующего подразделения, резюмировал источник.

Напомним, что американский противоракетный комплекс Patriot поступил на вооружение в армию США в 1982 году. Он состоит из высокопроизводительной радарной системы и ракеты воздушного перехвата.

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В настоящее время используется и экспортируется в другие государства доработанная версия системы, а именно «Patriot» PAC-3. Цена поставки девяти батарей комплекса может доходить до $9 млрд. Пуск одной ракеты обходится в $3 млн

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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