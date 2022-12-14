Российские войска на «Терминаторах» успешно отбили атаки противника в ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» ЦВО успешно отразили атаки ВСУ на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Солдаты «Отважных» рассказали журналистам агентства, что обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Они удерживают линию фронта вдоль трассы между городами Сватово и Кременная.

Бойцы подчеркнули, что при отражении атак и для уничтожения опорных пунктов противника используют артиллерию, танки, ТОС «Солнцепек».

«При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», буквально обратив противника в бегство», - пояснили «Отважные».

Они добавили, что военнослужащие ВСУ готовились к атаке в лесопосадке. По ним был нанесен удар с помощью артиллерии и БМПТ.

Напомним, что БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42.