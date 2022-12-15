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54 минуты назад

В Совфеде ответили на сообщения о планах России применить ядерное оружие

Lenta.ruиещё 2

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала провокацией сообщения The Guardian о планах России применить ядерное оружие при попытке захвата Крыма. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Совфеде ответили на сообщения о планах РФ применить ядерное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, подобного рода высказывания являются очередной политической провокацией, которая не способствуют миру и стабильности в Европе.

«Пугая мир ядерной войной, в Британии четко должны понимать, что ответственность за все возможные негативные последствия лежит исключительно на Вашингтоне и Лондоне», — подчеркнула Ковитиди, добавив, что угроза ядерной войны нарастает из-за действий, которые совершают США и Британия, «пытаясь разжечь пламя войны в Европе».

Сенатор напомнила, что Россия неоднократно заявляла о том, что не намерена первой применять ядерное оружие.

В США оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что Соединенные Штаты не видят, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. При этом она пообещала, что Вашингтон продолжит пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве, что в случае применения ядерного оружия ее ждут «беспрецедентные последствия».

Армия,Джулианн Смит,Ольга Ковитиди,НАТО,Совет Федерации,
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