В Совфеде ответили на сообщения о планах РФ применить ядерное оружие

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала провокацией сообщения The Guardian о планах России применить ядерное оружие при попытке захвата Крыма. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам сенатора, подобного рода высказывания являются очередной политической провокацией, которая не способствуют миру и стабильности в Европе.

«Пугая мир ядерной войной, в Британии четко должны понимать, что ответственность за все возможные негативные последствия лежит исключительно на Вашингтоне и Лондоне», — подчеркнула Ковитиди, добавив, что угроза ядерной войны нарастает из-за действий, которые совершают США и Британия, «пытаясь разжечь пламя войны в Европе».

Сенатор напомнила, что Россия неоднократно заявляла о том, что не намерена первой применять ядерное оружие.