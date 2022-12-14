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47 минут назад

"Военное дело": Отряд грузинских наемников ВСУ уничтожен под Артемовском

Российская Газета

Российские военные уничтожили отряд грузинских наемников в районе города Артемовск. Об этом сообщает портал "Военное дело".

Отряд грузинских наемников ВСУ уничтожен под Артемовском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает портал, сначала о гибели грузинских граждан сообщили местные СМИ, а затем ее подтвердили и власти.

Ранее стало известно о том, что группа иностранных наемников, состоящая в том числе и из граждан Грузии, оказалась в окружении в районе Артемовска.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские военные саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.

Разведка ЛНР также сообщала, что иностранные наемники стали отказываться ехать в Артемовск в ДНР из-за сложной обстановки на этом участке фронта, поэтому ВСУ начали обманывать иностранцев, скрывая от них место назначения.

Город Артемовск (украинские власти в 2016 году переименовали его в Бахмут) - важный транспортный узел в ДНР.

Армия,Андрей Марочко,
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