Российские военные уничтожили отряд грузинских наемников в районе города Артемовск. Об этом сообщает портал "Военное дело".
Как отмечает портал, сначала о гибели грузинских граждан сообщили местные СМИ, а затем ее подтвердили и власти.
Ранее стало известно о том, что группа иностранных наемников, состоящая в том числе и из граждан Грузии, оказалась в окружении в районе Артемовска.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские военные саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.
Разведка ЛНР также сообщала, что иностранные наемники стали отказываться ехать в Артемовск в ДНР из-за сложной обстановки на этом участке фронта, поэтому ВСУ начали обманывать иностранцев, скрывая от них место назначения.
Город Артемовск (украинские власти в 2016 году переименовали его в Бахмут) - важный транспортный узел в ДНР.