Отряд грузинских наемников ВСУ уничтожен под Артемовском

Российские военные уничтожили отряд грузинских наемников в районе города Артемовск. Об этом сообщает портал "Военное дело".

Как отмечает портал, сначала о гибели грузинских граждан сообщили местные СМИ, а затем ее подтвердили и власти.

Ранее стало известно о том, что группа иностранных наемников, состоящая в том числе и из граждан Грузии, оказалась в окружении в районе Артемовска.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что украинские военные саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска.

Разведка ЛНР также сообщала, что иностранные наемники стали отказываться ехать в Артемовск в ДНР из-за сложной обстановки на этом участке фронта, поэтому ВСУ начали обманывать иностранцев, скрывая от них место назначения.