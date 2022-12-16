В Пентагоне прокомментировали возможную передачу Украине ЗРК Patriot

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения российской стороны о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил, что Соединённые Штаты не воюют с Россией и не планируют вступать в такой конфликт.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон сосредоточен исключительно на предоставлении Украине оборонной помощи.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.