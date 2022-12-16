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1 час назад

В Пентагоне прокомментировали возможную передачу Украине ЗРК Patriot

RT на русскомиещё 8

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения российской стороны о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил, что Соединённые Штаты не воюют с Россией и не планируют вступать в такой конфликт.

В Пентагоне прокомментировали возможную передачу Украине ЗРК Patriot
Фото: ТАССТАСС

По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон сосредоточен исключительно на предоставлении Украине оборонной помощи.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поставки Киеву систем противоракетной обороны Patriot повысят риск прямого втягивания армии США в украинский конфликт.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне заявили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

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