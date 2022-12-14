Le Figaro: СВО показала главную уязвимость западных стран

Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro.

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«Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты.

Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта.