Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro.
«Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты.
Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта.
Запад активно спонсирует киевский режим после начала спецоперации. Однако позже западные государства сами пострадали от нехватки вооружения. Так, страны НАТО столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за многомиллиардной помощи Киеву. Альянс работает с военно-промышленным комплексом, чтобы восполнить свои запасы, сообщает RT.