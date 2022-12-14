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36 минут назад

Yonhap: США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

Газета.Ruиещё 3

США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Об этом сообщает агентство Yonhap.

США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации агентства, подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане. Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

«Благодаря Космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий», — рассказал командующий Объединенными силами США и Южной Кореи Пол Лакамера в ходе церемонии открытия базы.

До этого Минобороны Тайваня фиксировало приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей армии Китая.

Ранее в Белом доме заявляли, что Россия намерена продолжить спецоперацию на Украине. При этом США не подталкивают Украину к проведению операций на территории РФ.

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