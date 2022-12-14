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13 минут назад

В ЛНР заявили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать диверсии в Сватове из-за безуспешных действий на данном направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

В ЛНР заявили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать [ВСУ] террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения», — заявил он.

Марочко также отметил, что украинские военные могут провести диверсии на объектах гражданской инфраструктуры и логистических развязках в городе.

Ранее стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ на сватовское направление в Донбассе. Марочко уточнил, что это выявили в районе населенного пункта Стельмаховка, находящегося северо-западнее Сватова. Как он утверждает, усиление позиций ВСУ связано с успехами российской армии на указанном направлении.

Армия,Андрей Марочко,
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