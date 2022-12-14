В ЛНР заявили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать диверсии в Сватове из-за безуспешных действий на данном направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

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«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать [ВСУ] террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения», — заявил он.

Марочко также отметил, что украинские военные могут провести диверсии на объектах гражданской инфраструктуры и логистических развязках в городе.