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31 минуту назад

РИА Новости: Украинские военные попали под удар ВС РФ, выдав себя светом фонариков

Российская Газета

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя фонариками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира группы специального назначения Западного военного округа.

Бойцы ВСУ попали под удар ВС РФ, выдав себя светом фонариков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду. После обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.

"Сегодня утром наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить", - рассказал собеседник агентства.

По расположению украинских сил был нанесен удар из автоматических станковых гранатометов. ВСУ понесли потери, а выжившие украинские военнослужащие спасались бегством.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили командира группы украинского спецназа Ростислава Покиньчереду. Он командовал группой 73-го центра специальных операций ВСУ - это часть специальной разведки военно-морских сил Украины. Военнослужащие именно этой части неоднократно пытались захватить, в частности, Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Армия,Верховный суд,
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