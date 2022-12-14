Бойцы ВСУ попали под удар ВС РФ, выдав себя светом фонариков

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя фонариками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира группы специального назначения Западного военного округа.

Отмечается, что бойцы ведут наблюдение за противником ежедневно в любую погоду. После обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из различных видов оружия.

"Сегодня утром наши "друзья" по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить", - рассказал собеседник агентства.

По расположению украинских сил был нанесен удар из автоматических станковых гранатометов. ВСУ понесли потери, а выжившие украинские военнослужащие спасались бегством.