Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ

По данным ведомства, дроны удалось обнаружить при помощи радиолокационной станции кругового обзора. «После определения целей были произведены пуски ракет», — подчеркнули в Минобороны.

«Тор» может стрелять по воздушным целям с коротких остановок. На кадрах видно, как ЗРК сканирует небо на 360 градусов и на расстояние более 30 километров. Станция наведения во время своей работы захватывает наиболее опасные цели.