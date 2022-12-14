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31 минуту назад

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ

Lenta.ru

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ
Фото: 

По данным ведомства, дроны удалось обнаружить при помощи радиолокационной станции кругового обзора. «После определения целей были произведены пуски ракет», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в сети появились кадры уничтожения ЗРК «Тор-М2У» крупного украинского беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Тор» может стрелять по воздушным целям с коротких остановок. На кадрах видно, как ЗРК сканирует небо на 360 градусов и на расстояние более 30 километров. Станция наведения во время своей работы захватывает наиболее опасные цели.

Армия,Минобороны России,
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