Украину уличили в продаже западного оружия на черном рынке

«Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину», — заявил он.