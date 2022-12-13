Госдеп прокомментировал сообщения о планах поставок систем Patriot Киеву

Госдепартамент и Минобороны США на данный момент не могут выступить с какими-то заявлениями в связи с сообщениями в СМИ о планах по отправке Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом заявили во вторник в этих американских ведомствах.

"Мне нечего сегодня объявить или обещать заранее, но мы привержены обеспечению возможностей Украины по обороне, в том числе за счет поставки систем противовоздушной обороны. Только за последние недели мы поставили две системы NASAMS, которые украинцы, по поступающим сообщениям, эффективно используют. Союзники также предоставили ракеты для систем HARM. Мы продолжим предоставлять Украине средства для обороны так долго, сколько потребуется", - сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

С аналогичным заявлением выступил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он добавил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и своими союзниками по вопросам, которые касаются "безопасности Украины".

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщила, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации телекомпании, о них может быть объявлено уже на этой неделе.