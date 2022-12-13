Что ждёт Россию после запрета поставок китайских военных процессоров

«Что касается сложностей, которые могут возникнуть у российских производителей, то, я думаю, что их не будет. Как мы уже обратили внимание, параллельный импорт достаточно эффективно работает, многие комплектующие завозятся через ряд дружественных нам стран. На каком-то этапе процессоры Loongson будут замещены поставками от других производителей, а потом с помощью параллельного импорта, к нам, может быть, приедут и эти китайские комплектующие», — рассказал Андрей Свинцов.