В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
6 минут назад

Что ждёт Россию после запрета поставок китайских военных процессоров

Ferra.ru

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал запрет властей КНР на ввоз в Россию оригинальных военных процессоров Loongson.

Что ждёт Россию после запрета поставок китайских военных процессоров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такой запрет появился неожиданно. Власти Китая приняли такое решение, так как посчитали, что эти устройства имеют принципиальное значение для военно-промышленного комплекса страны. Поставки прекратились в Россию и другие страны.

В нашей стране чипы Loongson рассматривали в качестве альтернативы Intel и AMD в связи с прекращением их поставок. Свинцов объяснил, что может произойти из-за прекращения поставок из Китая.

По его мнению, ничего не произойдёт, никаких сложностей не возникнет, потому что эффективно работает параллельный импорт. В Россию комплектующие будут завозиться из дружественных стран, может быть, и те же Loongson.

«Что касается сложностей, которые могут возникнуть у российских производителей, то, я думаю, что их не будет. Как мы уже обратили внимание, параллельный импорт достаточно эффективно работает, многие комплектующие завозятся через ряд дружественных нам стран. На каком-то этапе процессоры Loongson будут замещены поставками от других производителей, а потом с помощью параллельного импорта, к нам, может быть, приедут и эти китайские комплектующие», — рассказал Андрей Свинцов.

Армия,Андрей Свинцов,Intel,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители