Стало известно о планах поставки систем ПРО Patriot Украине

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США.