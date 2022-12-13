В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
8 минут назад

CNN: США могут на этой неделе объявить об отправке систем ПРО Patriot Украине

ТАСС

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США.

Стало известно о планах поставки систем ПРО Patriot Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Планы по поставке Украине Patriot, отмечает телекомпания, уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

В Польше анонсировали скорое развертывание Patriot на границе с Украиной

Как сообщили источники CNN, ожидается, что документ будет одобрен.

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители