Стало известно о планах поставки систем ПРО Patriot Украине

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США.
Планы по поставке Украине Patriot, отмечает телекомпания, уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.
Как сообщили источники CNN, ожидается, что документ будет одобрен.