ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли два района Донецка с помощью снарядов 155-миллиметрового калибра, который принят на вооружение в НАТО. Об этом представительство написало в своём Telegram-канале.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 17.32 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – передаёт представительство.
Уточняется, что в общей сложности было выпущено шесть снарядов. Кроме того, ВСУ выпустили три 122-миллиметровых снаряда по населенному пункту Каштановое.
Артиллерийский 155-миллиметровый снаряд поставлен на вооружение в странах НАТО. ВСУ используют их в поставленных Киеву американских гаубицах M777, немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.
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