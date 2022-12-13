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1 час назад

ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Елена Прошина

Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли два района Донецка с помощью снарядов 155-миллиметрового калибра, который принят на вооружение в НАТО. Об этом представительство написало в своём Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 17.32 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – передаёт представительство.

Уточняется, что в общей сложности было выпущено шесть снарядов. Кроме того, ВСУ выпустили три 122-миллиметровых снаряда по населенному пункту Каштановое.

Артиллерийский 155-миллиметровый снаряд поставлен на вооружение в странах НАТО. ВСУ используют их в поставленных Киеву американских гаубицах M777, немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.

Ранее в Швеции заявили об увеличении нового пакета военной помощи Украине.

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