ВСУ обстреляли Донецк снарядами НАТО

Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли два района Донецка с помощью снарядов 155-миллиметрового калибра, который принят на вооружение в НАТО. Об этом представительство написало в своём Telegram-канале.