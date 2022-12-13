Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине

Британский морские пехотинцы принимали участие в тайных операциях на Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, который до мая командовал данными войсками, передает The Times.

Фото: British Army British Army

По его словам, Королевская морская пехота Великобритании принимала участие в тайных операциях в «чрезвычайно чувствительной обстановке». Магоуэн отметил, что миссии пехотинцев были сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска».

При этом он добавил, что первоначальной их задачей являлись эвакуация и сопровождение дипломатов из посольства Великобритании в Киеве в начале года. Тогда на Украину отправилось 350 морских пехотинцев.

«Затем, в апреле, они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции», — сказал Магоуэн.