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40 минут назад

В США оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты не видят, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. Так подобную возможность оценила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

В США оценили возможность применения Россией ядерного оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — заявила постпред, выступая в вашивашингтонском экспертном центре CSIS.

При этом Смит пообещала, что Вашингтон продолжит пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве, что в случае применения ядерного оружия ее ждут «беспрецедентные последствия».

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

7 декабря Путин отметил, что Москва осознает всю ответственность, которая связана с обладанием таким видом оружия. Президент заверил, что Россия не намерена «размахивать им».

Армия,Джулианн Смит,Владимир Путин,CSIS,НАТО,
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