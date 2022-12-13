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8 минут назад

В Казахстане планируют ввести ответственность за дискредитацию армии в "особый период"

Газета.Ru

Минобороны Казахстана предложило ввести административную и уголовную ответственность за «распространение ложной информации, которая дискредитирует вооруженные силы страны в особый период», передает ТАСС.

В Казахстане хотят ввести ответственность за дискредитацию армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что под «особым периодом» имеется в виду кризисный период, который вводится в соответствии с законами «О военном положении», «О чрезвычайном положении» и «О противодействии терроризму».

Ранее сообщалось, что против главного редактора издания «Современная Калмыкия», 72-летнего Валерия Бадмаева возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как отмечается, Бадмаев был на сутки задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 февраля 2023 года.

Уголовное дело было заведено из-за репоста видео, на котором человек, представляющийся «азовцем», рассказывает о действиях ВС РФ.

Также следствие направило в сыктывкарский городской суд ходатайство об аресте Никиты Тушканова, который ранее работал учителем. Его подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности и дискредитации армии.

Армия,Верховный суд,
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