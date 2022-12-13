Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

Более 150 активистов Народного фронта ушли добровольцами в зону специальной военной операции. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании центрального штаба ОНФ, посвященном итогам работы движения за год.