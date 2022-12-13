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1 час назад

Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

ТАСС

Более 150 активистов Народного фронта ушли добровольцами в зону специальной военной операции. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании центрального штаба ОНФ, посвященном итогам работы движения за год.

Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации", - сказал он.

Также Кириенко поблагодарил волонтеров ОНФ, которые шли следом за военными, "вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими, и спасли без преувеличения тысячи людей".

Армия,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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