Постпред США предупредила о дефиците вооружений в странах НАТО

Страны Североатлантического альянса столкнулись с «очень реальным» вооружений из-за ситуации на Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, слова которой приводит РИА Новости.
«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу НАТО, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности», — сказала постпред.
По ее словам, страна столкнулась с «очень реальным» дефицитом вооружений, и подобная ситуация наблюдается «по всему альянсу», а также на Украине. Смит пояснила, что Вашингтон совместно с союзниками пытается убедить оборонные компании нарастить и при необходимости возобновить выпуск вооружений на основе гарантий востребованности их продукции в долгосрочной перспективе.
Военный эксперт Оливер Муди ранее предупредил о том, что из-за постоянных поставок оружия для нужд Украины запасы на складах армии Германии истощены, их буквально «хватит на два дня боев». По его словам, для восстановления арсенала понадобится как минимум €20 млрд. Ранее о том, что две трети стран НАТО практически полностью опустошили свои склады, сообщила The New York Times. Однако, по данным газеты, среди главных «аутсайдеров» — Польша и страны Балтии.