Постпред США предупредила о дефиците вооружений в странах НАТО

Страны Североатлантического альянса столкнулись с «очень реальным» вооружений из-за ситуации на Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, слова которой приводит РИА Новости.

Фото: Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу НАТО, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности», — сказала постпред.

По ее словам, страна столкнулась с «очень реальным» дефицитом вооружений, и подобная ситуация наблюдается «по всему альянсу», а также на Украине. Смит пояснила, что Вашингтон совместно с союзниками пытается убедить оборонные компании нарастить и при необходимости возобновить выпуск вооружений на основе гарантий востребованности их продукции в долгосрочной перспективе.