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20 минут назад

Рогов сообщил, что ВСУ продолжают стягивать РСЗО на Запорожское направление

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) на Запорожское направление. Его слова передает ТАСС.

Рогов: ВСУ продолжают стягивать РСЗО на Запорожское направление
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал Рогов, ВСУ начали активно использовать РСЗО, и, помимо HIMARS, MARS-II и MLRS, «подтянули» также «Ураган», и «Ольху».

«Такое ощущение, что хотят доказать, что все у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

По его словам, десять ракет РСЗО были сбиты над тремя небольшими населенными пунктами Жевтневое (Октябрьское), Новогоровка и Комсомольское.

Армия,Владимир Рогов,
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