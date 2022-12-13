Рогов: ВСУ продолжают стягивать РСЗО на Запорожское направление

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) на Запорожское направление. Его слова передает ТАСС.
Как рассказал Рогов, ВСУ начали активно использовать РСЗО, и, помимо HIMARS, MARS-II и MLRS, «подтянули» также «Ураган», и «Ольху».
«Такое ощущение, что хотят доказать, что все у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».
По его словам, десять ракет РСЗО были сбиты над тремя небольшими населенными пунктами Жевтневое (Октябрьское), Новогоровка и Комсомольское.