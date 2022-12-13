Российские военнослужащие на южно-донецком направлении сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении села Павловка Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что в результате на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных. Кроме того, по данным Минобороны, были подбиты три боевые бронированные машины и три пикапа противника.
Также за сутки были отражены три контратаки ВСУ на донецком направлении, там удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, разъяснил Конашенков.