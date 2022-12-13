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14 минут назад

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Павловки

Lenta.ru

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении села Павловка Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных. Кроме того, по данным Минобороны, были подбиты три боевые бронированные машины и три пикапа противника.

Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении

Также за сутки были отражены три контратаки ВСУ на донецком направлении, там удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, разъяснил Конашенков.

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