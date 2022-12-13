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23 минуты назад

Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении

Lenta.ru

Российские военные на купянском направлении уничтожили более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Минобороны озвучило потери ВСУ на купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что украинских военных удалось уничтожить благодаря ударам российской артиллерии по позициям ВСУ и иностранных наемников. Украина также потеряла две бронированные машины и четыре авто.

12 декабря Минобороны отчитывалось, что российские военные на двух направлениях — купянском и краснолиманском — уничтожили до 70 бойцов ВСУ. Также были ликвидированы три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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